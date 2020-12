11/12/2020 | 12:11



Túlio Gadêlha está passando por um período desagradável. Diagnosticado com pneumonia, o deputado federal compartilhou uma foto onde aparece fazendo inalação em seus Stories do Instagram. Na manhã desta sexta-feira, dia 11, o jornalista ainda se mostrou otimista, e acrescentou um gif no clique com a mensagem Apenas respire.

Vale lembrar que Túlio é um dos principais aliados na luta da namorada Fátima Bernardes contra o câncer no útero. Recentemente, inclusive, o político publicou uma imagem ao lado da apresentadora, momentos após ela ter realizado a cirurgia para a retirada do tumor, descoberto em estágio inicial.

Desejamos melhoras a Túlio e também à Fátima!