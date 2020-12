Bruna Marquezine posa de biquíni e fala sobre no visual com franja: Não estou me aguentando

11/12/2020 | 12:10



Bruna Marquezine dividiu com os seguidores alguns registros de como estava se sentindo após mudar o visual e surgir com o look franjinha. No Instagram Stories, ela postou alguns vídeos de novembro e afirmou que estava se sentindo linda com o cabelo novo:

- Eu to me achando muito linda com esse cabelo. Minha pele está rosadinha, amo quando ela fica assim. Eu to apaixonada na minha franja. Estou fazendo vídeo e não posso postar, esse cabelo é da Liz, eu estou tentando esconder essa franja mais um tempo. Vou salvar esses Stories só para lembrar da minha beleza. E aí em algum momento eu posso ou não também! Não estou me aguentando. Estou feliz para um c***e, disse ela, enquanto exibia a franja e o cabelo cacheado.

Bruna ainda postou vídeos e fotos se divertindo à beira da piscina. A atriz deixou o corpão à mostra e aproveitou para brincar sobre os cliques divertidos:

De onde, como e com quem eu gostaria de estar. Duda é uma fotógrafa nova no mercado, mas com futuro promissor, escreveu na legenda.