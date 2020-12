Bottas supera Hamilton e é o mais rápido do dia nos treinos livres em Abu Dabi

11/12/2020 | 11:53



A Mercedes dominou, mais uma vez neste ano, os treinos livres para o GP de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, a 17.ª e última etapa da temporada de 2020 da Fórmula 1. Nesta sexta-feira, o finlandês Valtteri Bottas fechou o dia como o mais piloto rápido ao cravar 1min36s276 no segundo treino livre no circuito de Yas Marina.

Bottas superou o companheiro Lewis Hamilton por pouco mais de dois décimos de segundo. O inglês, de volta ao seu carro da Mercedes neste fim de semana após perder o GP de Sakhir em função de ter contraído o novo coronavírus, conseguiu o tempo de 1min36s479. Ele até chegou a estabelecer a melhor marca, de 1min36s097, mas ela foi deletada pela direção de prova porque o heptacampeão mundial excedeu os limites de pista na curva 21.

A terceira posição da segunda sessão prática desta sexta-feira ficou com Max Verstappen, líder do primeiro treino livre em Abu Dabi, que obteve o melhor tempo em 1min37s046. Companheiro do holandês na Red Bull, o tailandês Alexander Albon ficou na quarta posição com 1min37s263.

O inglês Lando Norris, com uma McLaren que ainda luta com a Racing Point pelo terceiro lugar do Mundial de Construtores, foi o quinto colocado, seguido pela Renault do francês Esteban Ocon e pela Racing Point do vencedor do GP de Sakhir, o mexicano Sergio Pérez.

Com um desempenho bem melhor que no primeiro treino livre, o monegasco Charles Leclerc, com a Ferrari, foi o oitavo, à frente da Renault do australiano Daniel Ricciardo, que nem saiu dos boxes na primeira atividade do dia, e da Racing Point do canadense Lance Stroll.

Substituto de Romain Grosjean na Haas, após o acidente do francês no GP do Bahrein, o brasileiro Pietro Fittipaldi ficou em 19.º lugar, entre as Williams do inglês George Russell e do canadense Nicholas Latifi.

No fim do treino, o carro do finlandês Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo, começou a pegar foto e a sessão foi brevemente interrompida para que o incêndio fosse apagado. O próprio campeão mundial de 2007 pegou um extintor e ajudou a debelar as chamas. Ele ficou em 14.º lugar na atividade.

Os pilotos voltarão a acelerar neste sábado com o terceiro treino livre às 7 horas (de Brasília). A sessão de classificação para a definição do grid de largada começará às 10 horas. A largada para o GP de Abu Dabi será às 10h10 do domingo.