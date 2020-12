8 países da América Latina que estão abertos para quem chega do Brasil

Redação

Do Rota de Férias



08/12/2020 | 11:48



A despeito da segunda onda do novo coronavírus que se espalha pelo mundo, diversos países da América Latina já estão abertos para quem chega do Brasil, seja a trabalho, seja a lazer. Argentina, Chile, México e República Dominicana estão na lista. Os Estados Unidos, por sua vez, seguem com as fronteiras fechadas para a maioria dos turistas provenientes do Brasil.

O Booking.com, ferramenta online de reservas de hotéis, listou algumas das nações da América Latina que já deram sinal verde aos brasileiros. Confira detalhes sobre elas.

Países da América Latina abertos para quem chega do Brasil

Argentina

Mesmo com a quarentena, o país manteve-se como um dos destinos internacionais mais desejados pelos viajantes brasileiros, segundo levantamento do Booking.com em julho e agosto. Agora, os brasileiros já podem visitar a romântica Argentina e explorar sua cultura, famosa pela música e pelo tango, principalmente na charmosa Buenos Aires.

Entre as paradas indicadas para os turistas está o Mar del Plata, cidade com uma longa extensão de praia e agitada vida noturna, e Córdoba, a segunda maior cidade do país ,com inúmeras atrações. Uma vez lá dá para fazer desde passeios culturais e históricos até saborear a boa gastronomia local, bem como vislumbrar a paisagem montanhosa pontuada por rios e cachoeiras.

Paraguai

Além das famosas compras em Ciudad del Este, que faz fronteira com Foz do Iguaçu, no Brasil, o Paraguai tem atrações ligadas à mistura entre as culturas europeia e indígena. Ciudad del Este está aberta para quem chega do Brasil e abriga museus e muitas lojas. Quem visitar o Paraguai também pode esticar até Encarnación, cidade famosa por seu carnaval, com aristas enfeitados com flores, brilhos e cocares.

Bolívia

Com destinos lindos como o Lago Titicaca e o Salar de Uyuni, este país de fortes tradições indígenas proporciona um mergulho cultural ao viajante. Uma importante atração que reforça essa característica é o Parque Nacional Nadidi, ao norte do Rio Amazonas, que abriga milhares de espécies de pássaros, mamíferos e anfíbios – além de ser o local onde vivem os aborígenes de Tacana, únicas pessoas permitidas a morar lá dentro.

Chile

Com praias, pistas de esqui e encantadoras vinícolas, o Chile está aberto para quem chega do Brasil. Além de Santiago, do Atacama e da Patagônia, o país abriga destinos surpreendentes, como a bela ilha Chiloé, repleta de casas de madeira coloridas que encantam toda a sua costa.

Colômbia

No extremo norte da América do Sul, com uma paisagem marcada por florestas tropicais, plantações de café e pela Cordilheira dos Andes, a Colômbia já está recebendo viajantes internacionais. Quem chega do Brasil está autorizado a entrar e desfrutar de destinos como Cartagena, cidade caribenha cheia de tradições e culturas, refletidas no comércio, na gastronomia e na vida noturna. De lá é possível seguir para algumas das belíssimas praias banhadas por águas azuis da Isla del Rosario.

Costa Rica

Conhecida por suas mais de 300 praias e pela forte biodiversidade, a Costa Rica já autorizou a entrada de viajantes provenientes do Brasil, que podem desfrutar de dias relaxantes em meio à natureza local. Em uma única viagem dá para conhecer florestas, vulcões e lindas praias tanto na costa do Pacífico (há várias ótimas para surfe) quanto na do Atlântico.

México

O México é mais um país da América Latina entre os que estão abertos para quem chega do Brasil. Vale a pena se programar para conhecer, por exemplo, Chichén Itzá, maravilha do mundo que atrai cerca de 1,2 milhão de visitantes por ano. Dali é fácil seguir até Cancún e Tulum, deslumbrante praia caribenha com mar azul turquesa e areia branca. uqem também pode entrar na lista é o sítio arqueológico Uxumal, enorme complexo de pirâmides e tempos esculpidos, que podem ser escalados.

República Dominicana

A República Dominicana é o destino ideal para quem busca praia, sol e descanso. Turistas brasileiros que desejam conhecer as exuberantes praias do país – há pelo menos 160 quilômetros de faixas de areia apenas em Punta Cana – já podem programar a viagem à região. A ilha é marcada por um povo caloroso e tem muita exuberância natural. Entre dezembro e abril, baleias jubarte nadam do Atlântico Norte até a Península de Samaná, na costa nordeste do país, para o nascimento de deus filhotes.