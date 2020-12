Prefeito eleito de Ribeirão Pires, Clovis Volpi tem alta hospitalar

Do dgabc.com.br



08/12/2020 | 11:35



Após oito dias de internação por Covid-19, o prefeito eleito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL) teve alta do Hospital Ribeirão Pires, da Rede D''''or, na manhã desta terça-feira (8) .

De acordo com informações de seus assessores, ele teve boa melhora em seu quadro de saúde e por isso foi liberado pelos médicos para seguir tratamento em casa, onde permanecerá se resguardando. No período em que esteve internado, Volpi utilizou suporte de oxigênio via cateter, mas não chegou a ser intubado.

De casa, Volpi deve aos poucos realizar articulações políticas para montar sua equipe e dar início na transição de governo com a gestão do atual prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB).