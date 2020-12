Aceleração do IPCA nos últimos meses tem ligação com preço de alimentos, diz IBGE

08/12/2020 | 11:24



As famílias voltaram a gastar mais com alimentos no mês de novembro. O grupo Alimentação e bebidas saiu de uma elevação de 1,93% em outubro para um avanço de 2,54% em novembro, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo contribuiu com 0,53 ponto porcentual para a taxa de 0,89% do IPCA no mês.

"A aceleração (do IPCA) nos últimos meses foi muito em função dos preços dos alimentos", disse Pedro Kislanov, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do IBGE.

Segundo Kislanov, houve uma disseminação maior de produtos alimentícios com aumento de preços. O índice de difusão dos produtos alimentícios subiu de 73% em outubro para 80% em novembro.

"Então 80% dos subitens do grupo alimentação e bebidas tiveram variações positivas . A inflação está mais espalhada pelos alimentos", apontou Kislanov.

Os alimentos para consumo no domicílio subiram 3,33% em novembro. As carnes ficaram 6,54% mais caras, item de maior impacto sobre o IPCA do mês, uma contribuição de 0,18 ponto porcentual. A batata-inglesa aumentou 29,65%, a quarta maior pressão sobre a inflação, 0,05 ponto porcentual, seguido pelo tomate, com aumento de 18,45% e impacto de 0,05 ponto porcentual.

As famílias também pagaram mais pelo arroz (6,28%) e pelo óleo de soja (9,24%). Por outro lado, o leite longa vida teve queda de 3,47%, maior contribuição negativa para a inflação, -0,03 ponto porcentual.

Já a alimentação fora do domicílio subiu 0,57% em novembro, influenciada pela alta na refeição fora de casa (0,70%), mas também ficaram mais caros a cerveja (1,33%) e refrigerante e água mineral (1,05%).

O grupo Alimentação e bebidas subiu 12,14% no acumulado de janeiro a novembro 2020. Em 12 meses, alimentação e bebidas aumentaram 15,94%.

A taxa do IPCA acumulada em 12 meses foi de 4,31% em novembro, mesmo patamar de dezembro de 2019. Segundo Kislanov, o IPCA ao fim de 2019 estava pressionado especificamente pelas carnes, enquanto que a taxa de inflação acumulada neste ano mostra uma pressão mais disseminada dos itens alimentícios.

"No final do ano passado, esse resultado acumulado nos últimos 12 meses e no início deste ano estava muito relacionado a um item específico, que eram as carnes. Agora a gente tem alta dos alimentícios, mas uma difusão maior, mais itens: batata, tomate, óleo de soja, arroz. No acumulado do ano desses itens todos você vê altas de mais de 60% em muitos casos, em alguns casos até de 100%", disse Kislanov. "Com a redução do dólar, a melhora do cenário econômico, uma eventual retirada do auxílio emergencial, pode ser que tenha arrefecimento dos preços alimentícios em particular", completou.