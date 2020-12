Roteirista diz que foi coagido a assinar carta de apoio a Marcius Melhem: Medo de perder o emprego

08/12/2020 | 11:10



Recentemente, a revista Piauí escreveu uma extensa reportagem para revelar que Dani Calabresa teria sofrido diversos abusos - morais e sexuais - de Marcius Melhem. Na matéria, é citada uma carta de apoio que foi escrita por Daniela Ocampo, o braço-direito do humorista na Globo, que fez com que diversos roteiristas do Zorra Total assinassem.

Agora, segundo informações do colunista Leo Dias, um desses roteiristas, que pediu para manter o nome em sigilo, revelou que foi coagido a assinar um abaixo-assinado em fevereiro desse ano, em apoio a Melhem, dizendo nunca ter presenciado assédio moral por parte do diretor.

Eu e outros autores do Zorra ficamos um tanto surpreendidos com a nota da Dani Ocampo, pois ela diz que amigos e equipe a procuraram e parece que foi uma atitude homogênea, mas não foi. O que todos nós lembramos é que Dani chegou na nossa sala e disse: Quem quiser assina, quem não quiser não assina. Só que, claro, como ela tinha uma posição hierárquica superior, a maioria das pessoas assinou.

A pessoa ainda continua:

Eu assinei também, claro. E, fato, o abaixo-assinado é apenas em relação ao assédio moral. Achamos muito injusto dizer que o abaixo-assinado partiu da equipe, pois não partiu. Alguém do elenco pode ter procurado ela, mas ela que organizou tudo, inclusive pedindo o número de matrícula das pessoas no grupo de WhatsApp.

O roteirista ainda diz que essa situação também se encaixa em assédio moral, já que houve uma certa pressão para a assinatura do documento:

Senti assédio moral ao chegar uma pessoa superior e dizer para eu assinar um abaixo-assinado sem obrigação. Não foi uma passação de pano, como todos dizem, foi um movimento hierárquico que partiu da Dani Ocampo no qual muita gente, inclusive eu, se sentiu pressionado a assinar com medo de perder seus empregos.

Por fim, esse profissional ainda nega que uma foto que esteja circulando na web sejam de roteiristas apoiando Melhem:

Parece uma foto em apoio ao Marcius. E não foi. Foi uma foto para comemorar a entrada de Marisa Orth e Diogo Villela no programa. O evento não foi de acolhida ao Marcius, mas reunião de equipe e apresentação de novos membros do elenco.