Graciele Lacerda fala sobre o primeiro Natal sem o sogro, Seu Francisco: Claro que não será o mesmo

08/12/2020 | 11:10



Na noite da última segunda-feira, dia 7, Graciele Lacerda quis interagir com os fãs e pediu para que seus seguidores enviassem perguntas ou comentários. E uma pessoa quis saber como será o Natal da família após a morte de Francisco Camargo, sogro de Graciele, e pai de Zezé Di Camargo e Luciano:

Natal chegando, quais os planos?

E ela respondeu:

Estou na correria para organizar tudo! Natal e Ano Novo vai ser na fazenda com a família.

Em seguida, outra pessoa questionou:

Mesmo com a perda do seu sogro vocês terão festa no Natal?

Graciele respondeu:

Meu sogro queria passar o Natal na fazenda, por isso eu estava atrás da árvore de Natal. Mesmo sem ele, vamos fazer o nosso Natal pela minha sogra e com a família junto. Claro que não será o mesmo, mas vamos todos se reunir porque sei que ele ia ficar muito feliz.

Depois, um fã quis saber quando ela e Zezé pretendem aumentar a família - vez ou outra, o casal fala abertamente sobre os planos de gravidez:

Ano que vem, explicou.

Por fim, até mesmo rolaram elogios à Wanessa e Camilla Camargo, ambas filhas de Zezé:

Amo Wanessa e Camilla, são muito humildes... elas são sempre assim?, perguntou uma pessoa.

E Graciele respondeu:

Exatamente como mostram. Até mais, disse, com um emoji de coração.

Legal, né?