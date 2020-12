Casemiro destaca importância de duelo do Real na Liga dos Campeões: 'É uma final'

08/12/2020 | 10:30



Em uma das chaves mais equilibradas da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid encara o Borussia Mönchengladbach, em Madri, nesta quarta-feira, precisando apenas de uma vitória para se classificar às oitavas de final sem depender do duelo entre Inter de Milão e Shakhtar Donetsk, que se enfrentarão na Itália. Para o volante brasileiro Casemiro, o jogo contra os alemães é como uma final para a equipe espanhola.

"Todos os jogadores no vestiário e o clube sabem que é uma final. Estamos encarando essa partida como uma decisão e o Real Madrid nos ensinou que finais não se jogam, se ganham. Vamos com coração e alma. O mister (Zidane) já nos preparou e temos que dar tudo em campo", disse Casemiro, nesta terça-feira, em entrevista coletiva.

Com sete pontos, o Real Madrid é o terceiro colocado do Grupo B. Tem a mesma pontuação do Shakhtar Donetsk, mas perde no primeiro critério de desempate que é o confronto direto. O Borussia Mönchengladbach lidera com oito pontos e a Inter de Milão é a lanterna com cinco. Todos têm chances de classificação às oitavas de final.

Para Casemiro, o elenco só pensa em obter a vaga na próxima fase da Liga dos Campeões, mas que não ficará triste se o time ficar em terceiro lugar na chave e poder disputar a Liga Europa.

"Quero jogar a Liga dos Campeões. Mas se não conseguirmos (a classificação), quero jogar uma competição europeia. Se ficarmos em terceiro vamos ficar contentes também (com a vaga na Liga Europa). Mas trabalhamos só para a vitória. Este clube vive de títulos", completou o brasileiro.