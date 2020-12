08/12/2020 | 10:08



O presidente da República, Jair Bolsonaro, encaminhou ao Senado indicações de diplomatas para exercerem o cargo de embaixador do Brasil na Austrália e no México.

Para o país da Oceania, foi indicado Maurício Carvalho Lyrio, atual embaixador no México. Se aprovado, ele acumulará ainda o cargo de embaixador do Brasil nas Ilhas Salomão, na Papua Nova Guiné, na República de Vanuatu, na República de Fiji e na República de Nauru.

Para o cargo no México foi indicado Fernando Estellita Lins de Salvo Coimbra, que era embaixador do Brasil no Quênia, Ruanda, Uganda, Somália e Burundi.