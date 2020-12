Alok se emociona ao falar sobre parto prematuro de Romana Novais: Um dos momentos mais difíceis da minha vida

08/12/2020 | 10:10



Alok e Romana Novais estão aos poucos se recuperando do susto que sofreram na última quarta-feira, dia 2, depois que Romana entrou em trabalho de parto precoce e Raika teve de ser encaminhada para a UTI neonatal. Depois que a médica compartilhou através dos Stories do Instagram seu relato de parto, foi a vez do DJ falar sobre o assunto em suas redes sociais.

Na noite da última segunda-feira, dia 7, Alok compartilhou em seus Stories uma série de vídeos falando um pouco sobre o nascimento de sua filha, que ele descreveu como um dos momentos mais difíceis de sua vida:

- Foi tudo muito louco. Estava tudo bem e a Romana começou a ter dores. Começou a ter um sangramento. Dez minutos depois estávamos no hospital e 20 minutos depois a Raika tinha nascido. Foi extremamente turbulento. Eu, como pai e marido, passei por um dos momentos mais difíceis da minha vida.

Parando de gravar o vídeo em diversos momentos, o DJ se mostrou emocionado e disse que tocar no assunto ainda é difícil para ele:

- Mas graças a Deus a Romana está bem e a Raika está com uma ótima recuperação. A parte mais difícil é que eu não posso ficar com a Raika e nem abraçar meu filho Ravi. Mas eu não tenho motivos para reclamar de nada. Desculpa, ainda é difícil falar sobre esse assunto. Mas qualquer lágrima que caia do meu rosto é por gratidão.

Pouco depois, Romana voltou a mencionar a filha no feed da rede social, publicando uma foto do ensaio que realizou quando ainda estava grávida. Na legenda, ela lamentou o fato de ainda não poder segurar a pequena, mas garantiu que elas logo estarão juntas:

Por enquanto são as únicas fotos que eu tenho com a minha filha... mas em breve ela estará no meu colo.

Raika segue na UTI

Raika segue em recuperação na UTI neonatal e, tendo testado negativo para o novo coronavírus, não pode receber visitas dos pais, que se contaminaram com a doença. Apesar disso, Romana compartilhou com os fãs que está tirando leite do peito e levando para a pequena - e o casal também revelou que a avó paterna da menina, Ekanta Jake, é quem está fazendo visitas a ela no hospital. Essas visitas, no entanto, chegam a ter dez horas de duração!

Através dos Stories, o casal compartilhou prints de chamadas de vídeo nas quais Ekanta aparece usando luvas, máscara, avental e touca enquanto está na UTI. Nas legendas, eles expressaram carinho pela artista:

Minha mamãe linda [está] com a Raika. Minha filha não poderia estar em melhor companhia! Te amo, mamãe, se declarou Alok.

Vovó vai lá todos os dias ficar com ela? Ela passa em média dez horas do dia olhando a Raika, revelou Romana.