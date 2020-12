Leilão online: Fuscas a partir de R$ 13 mil e Jeep por R$ 36 mil; veja como participar

Da Redação

08/12/2020



Até dia 19/12 (sábado), a organização leiloeira Sodré Santoro Leilões realiza evento online para vender alguns modelos clássicos. Entre eles, destacam-se dois automóveis muito desejados: um Ford Maverick 1977/77 e outro 1974/74. Os leilões contam ainda com um Jeep e um Fusca, anos 1964 e 1966.

Para participar do evento, basta entrar no site da Sodré, avaliar os modelos e dar seus lances. Os interessados nos Fuscas, podem ir direto à página com os modelos: acesse aqui. Até o momento do fechamento dessa reportagem, o lance de ambos estava por volta de R$ 13 mil.

A quem quiser avaliar os Mavericks e o Ford Jeep, pode entrar, aqui e aqui. Os valores dos modelos, respectivamente, estavam em a partir de R$ 70 mil e R$ 36 mil.

Devido à pandemia, as visitas ao pátio da leiloeira estão suspensas temporariamente. Os leilões online já estão abertos para receberem lances de todo o País. Mais informações podem ser consultadas em www.sodresantoro.com.br.