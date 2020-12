Grupo Dasa compra Leforte e não descarta ampliar presença na região

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



08/12/2020 | 00:05



O grupo Dasa, que na semana passada anunciou a aquisição do Grupo Leforte, responsável pela gestão do Hospital e Maternidade Christóvão da Gama, em Santo André, não descarta ampliar atuação no Grande ABC. O negócio está avaliado em R$ 1,77 bilhão e ainda depende da aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), mas já mostra a importância da região aos investimentos do setor da saúde e, segundo especialista, deve ampliar serviços ao consumidor.

Segundo a Dasa, o intuito é ampliar a presença do grupo na área da saúde com atuação em todas as etapas do cuidado. Há um ano, o grupo adquiriu a rede de hospitais Ímpar e a especialista em coordenação de cuidado GSC. Em 2020, a Dasa a também anunciou a inauguração do Hospital Águas Claras em Brasília e o acordo para aquisição do Grupo Carmo, que reúne dois hospitais no Rio de Janeiro, ainda sujeito à aprovação de órgãos regulatórios. Caso o negócio se concretize, a rede de hospitais passará de seis a 12 unidades em apenas seis meses.

Além do Christóvão da Gama, o Leforte possui dois hospitais em São Paulo (Morumbi e Liberdade). A unidade da região teve o controle acionário adquirido pelo grupo em 2018. No ano passado, o hospital ganhou edifício para atendimentos ambulatoriais nas áreas de oncologia, cardiologia e pediatria, entre outras. Também houve a inauguração de leitos na área da maternidade. “Por enquanto, nada muda, pois as empresas continuam operando de maneira autônoma. A partir da aprovação dos órgãos competentes, nosso time trabalhará em plano de integração para desenhar a melhor forma de unirmos nossos negócios. Com a aquisição, passamos a ser uma empresa de 40 mil colaboradores diretos que terão oportunidades de crescimento”, disse a empresa, em nota, ao ser questionada sobre eventuais mudanças na unidade andreense. A Dasa afirmou que está sempre atenta a oportunidades e, com a aquisição, fortalece presença na Região Metropolitana, especialmente no Grande ABC.

A região vem sendo alvo de ampliações na área da saúde. No mês passado, a Rede D’Or São Luiz, que tem IPO na bolsa de valores programado para quinta-feira, dia 10, anunciou a compra do Hospital América, em Mauá. Para o gestor da Escola de Negócios da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) José Carlos Caré, a área vem conquistando cada vez mais importância no Grande ABC.

“Com a chegada da Dasa, se estabelece mais competitividade, tanto de um lado quanto do outro, que já está aqui na região. A tendência a é de ampliar os serviços e, eventualmente, até reduzir custos, porque se tem aumento na concorrência, o que é saudável”, assinalou ele, ao completar que a região pode se tornar polo na área. “Se agrega disponibilidade de serviços que o entorno não tem, com possibilidade de pessoas de outras cidades fazerem uso deles.”