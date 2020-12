Grande ABC atinge marca de 3.114 mortes pela Covid

Yasmin Assagra

07/12/2020 | 23:55



De acordo com os números atualizados de casos da Covid-19 pelas prefeituras, a região atingiu ontem 3.114 mortes causadas pelo vírus. Diadema e Mauá não atualizaram os boletins epidemiológicos no sábado, domingo e ontem. A região ainda registra 88.312 casos confirmados pelo novo coronavírus e continua apontando crescimento diário da Covid-19 nas sete cidades.

São Bernardo continua a ser a cidade com mais registros de casos e mortes causadas pelo vírus: foram 1.096 mortes e 35.364 casos confirmados. Na sequência vêm Santo André (706 óbitos e 25.160 pacientes positivados), Diadema (518 perdas e 11.420 infectados), Mauá (387 falecimentos e 7.391 diagnósticos), São Caetano (274 mortes e 5.399 casos confirmados), Ribeirão Pires (106 vítimas fatais e 2.904 casos) e Rio Grande da Serra (27 mortes e 674 diagnósticos confirmados).

As sete cidades ainda contabilizam 73.003 pacientes que se recuperaram desde o início da pandemia, em março, enquanto outros 99.407 casos estão em análise. </CW>

ESTADO

O Estado de São Paulo alcançou ontem a marca de 43.040 óbitos e 1.288.878 casos confirmados do novo coronavírus, desde o início da pandemia. Do total de casos diagnosticados, 1.148.250 pessoas estão recuperadas, sendo que 138.889 foram internadas e tiveram alta hospitalar.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 63,1% na Grande São Paulo e 56,3% no Estado. O número de pacientes internados é de 10.095, sendo 5.710 em enfermaria e 4.385 em unidades de terapia intensiva.

Já o Brasil registrou nas últimas 24 horas 376 mortes em decorrência do novo coronavírus. O total de óbitos passou a 177.317. No mesmo intervalo, os casos saltaram 20.371, a 6.623.911. Os dados são do Ministério da Saúde. O Brasil é o segundo país com mais mortes pela Covid-19 – está atrás dos Estados Unidos.