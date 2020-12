07/12/2020 | 22:19



O Produto Interno Bruto (PIB) real do Japão cresceu 5,3% no terceiro trimestre ante o segundo, informou nesta segunda-feira, 7, o escritório de estatísticas do país. A leitura representa uma revisão para cima da estimativa preliminar, de avanço de 5%. Na comparação anualizada, a atividade econômica japonesa registrou expansão de 22,9%, frente ao cálculo inicial de alta de 21,4%.

Segundo o órgão, o PIB nominal subiu 5,5% de julho a setembro frente aos três meses anteriores. Nesse caso, a leitura anterior havia mostrado ganho de 5,2%.