Enfim, a vacina!

Do Diário do Grande ABC



07/12/2020 | 23:59



Um ano após os primeiros casos do novo coronavírus terem sido anunciados oficialmente na cidade de Wuhan, Estado de Hubei, na China, o governo do Estado de São Paulo anunciou ontem o plano de vacinação para imunizar a população. A esperança renasce! Se o Coronavac, imunizante desenvolvido por laboratório chinês em parceria com o Instituto Butantan, for aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), as doses estarão disponíveis a partir de 25 de janeiro, prioritariamente para quatro grupos de pessoas: profissionais de saúde, indígenas, quilombolas e idosos.

É impossível ficar impassível diante de notícia tão auspiciosa. Os esforços da ciência, que conseguiu viabilizar a vacina em tempo recorde, precisam ser celebrados. Finalmente a sociedade se enche de confiança no momento em que o número de mortes causadas pelo vírus ultrapassa a absurda marca de 1,5 milhão no mundo, sendo mais de 3.000 apenas no Grande ABC. A sociedade se aproxima do momento em que terá arma eficaz para estancar a marcha fúnebre do novo coronavírus.

Está corretíssimo o governo paulista ao formular e apresentar o plano de vacinação em paralelo ao trabalho de aprovação do imunizante que os laboratórios vêm fazendo junto à Anvisa. Vidas estão em jogo e qualquer tempo economizado pode evitar mortes. Que, então, o período entre validação do composto e aplicação na população seja o menor possível.

O governador João Doria (PSDB) pode ser responsabilizado por muitas falhas administrativas em seus dois anos de atuação, inclusive na pandemia – e este jornal não se furta de apontá-las, como seus arquivos testemunham –, mas a condução do programa de imunização vem sendo feita de maneira exemplar. Cabe agora aos gestores dos 645 municípios paulistas, incluindo os sete do Grande ABC, organizarem suas estruturas de modo a conseguir vacinar seus cidadãos o mais rápido possível. A esperança ressurge no horizonte. E, em breve, será possível dizer que, mais uma vez, a ciência e o iluminismo venceram o negacionismo e o obscurantismo.