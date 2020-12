Praça no Valparaíso vai virar parque e terá pista de skate

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



07/12/2020 | 23:55



A Prefeitura de Santo André iniciou a revitalização da Praça Doutor Sérgio Cyrino da Silva, na Avenida Atlântica, no bairro Valparaíso, que se tornará um novo parque dentro de 12 meses. O processo de licitação já está em andamento e deverá ser publicado ainda neste mês, quando o local, que tinha promessa antiga de ter pista de skate olímpica, enfim, será contemplado com o equipamento e demais espaços de lazer.

A ordem de serviço para construção do Skate Parque, no entanto, foi assinada em agosto do ano passado pelo prefeito reeleito Paulo Serra (PSDB). Na época, o projeto apresentado para a área da Rua Piracicaba contemplaria 5.161 metros quadrados, divididos em pistas park e street, uma delas composta por bowl (tigela, em inglês).

Conforme a administração municipal, servidores públicos deram início nas intervenções com a instalação do cercamento. Na sequência, após o processo licitatório, a empresa vencedora do certame ficará responsável pelas obras das pistas de skate na modalidade olímpica, além da construção de um prédio de apoio com laje e mirante para acompanhantes dos eventos, já que a intenção é que o local seja utilizado para competições nacionais e até internacionais.

O projeto conta ainda com sala de ginástica funcional, sala de musculação, consultório multiuso, auditório, restaurante, banheiros e vestiários, iluminação em LED e revitalização geral.

Segundo a Prefeitura, a previsão de finalização das intervenções é para dezembro do ano que vem, totalizando 12 meses de obras. O custo estimado inicial para a construção das pistas, além do prédio de apoio, a revitalização da praça, de calçadas e gradil está estimado em R$ 13 milhões, provenientes da linha de crédito recebida junto à Caixa, por meio do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento).