Hospital de campanha ganha uma árvore de Natal como símbolo de esperança

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



07/12/2020 | 23:55



O hospital de campanha montado no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, no bairro Silveira, em Santo André, ganhou uma árvore de Natal como decoração. A administração municipal decidiu instalar o enfeite com objetivo de transmitir mensagem positiva e esperançosa para os pacientes, que lutam conta a Covid-19, e homenagear quem cuida dessas pessoas: os profissionais da saúde.

De acordo com o prefeito reeleito da cidade, Paulo Serra (PSDB), o personagem principal da decoração com a árvore não foi o Papai Noel, mas sim as renas – em alusão aos profissionais da saúde –, que são personagens “secundárias” dessa época natalina, mas que também fazem o Natal acontecer, trabalhando muito. “Uma homenagem aos médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, assistentes sociais, pessoal da limpeza, da alimentação. Todo esse time de guerreiros que abre mão da vida pessoal para cuidar da nossa gente e salvar vidas”, declarou o prefeito.

A árvore integra a programação natalina da cidade neste ano, que ainda inclui a Vila de Luz, na Avenida Professor Valdemar Mattei, em formato drive-thru, para evitar aglomerações. A inauguração da programação completa de Natal em Santo André será divulgada hoje, a partir das 19h.

DEMAIS CIDADES

A Prefeitura de São Bernardo informou que abriu chamamento público para patrocínio de decoração natalina no município. Neste ano, haverá a iluminação e projeção de imagens natalinas na esplanada e no prédio do Paço Municipal, além de decoração de 85 postes na Rua Marechal Deodoro, no Centro.

Ribeirão Pires já instalou, em pontos de comércio, as decorações de Natal feitas pela Aciarp (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Ribeirão Pires), e parte dos enfeites foi confeccionada com o uso de materiais recicláveis.

Já São Caetano informou que não haverá nada com relação ao Natal para contenção de gastos e evitar aglomerações. Diadema, Mauá e Rio Grande da Serra não responderam aos questionamentos.