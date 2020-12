Atila quer ir à Justiça contra PT por vídeo

Raphael Rocha



08/12/2020 | 06:24



O acirramento da disputa eleitoral em Mauá, cuja diferença foi a menor em 32 anos, ainda dá mostras de que vai persistir por algum tempo. Neste fim de semana, o prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), que foi superado por Marcelo Oliveira (PT) por menos de 3.000 votos, avisou que vai acionar a Justiça Eleitoral contra o petista. A alegação do socialista é a de que a campanha do PT propagou fake news com imagem do programa do apresentador José Luiz Datena, da Band. Datena abordou o tema recentemente, alertando que a voz utilizada não é a dele e que ele e a emissora foram vítimas. No atual governo há quem acredite na possibilidade de impugnação da chapa de Marcelo para provocar novas eleições. Dentro do petismo, entretanto, a medida é vista como desespero pós-derrota.

Visita

Prefeito em exercício de São Caetano, Pio Mielo (PSDB) recebeu ontem o diretor superintendente do Diário, Marcos Bassi, no Palácio da Cerâmica. Ambos conversaram sobre o aumento de número de casos de Covid-19 e medidas administrativas que o tucano tem adotado para conter o avanço do novo coronavírus.

Candidatura tucana

Começa a ganhar força nas bolsas de apostas na Câmara de São Bernardo a candidatura de Toninho Tavares (PSDB) para presidência do Legislativo, em eleição marcada para o dia 1º. Diante da possibilidade de vereadores eleitos pelo PSDB serem convidados pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) para assumir alguma secretaria, a figura de Toninho foi destacada. Há quem diga que sua eleição para dirigir a casa está quase certa.

Concorrência

Mais de 1.000 currículos foram enviados para a vereadora eleita Thai Spinello (Novo), de São Caetano, que adotou processo seletivo para contratar três assessores. As sugestões estão em fase de análise, para, depois, serem feitas as entrevistas.

Recado – 1

Ex-prefeito de Mauá, Donisete Braga (PDT) repercutiu a entrevista dada pelo atual prefeito da cidade, Atila Jacomussi (PSB), derrotado na eleição do dia 15 para Marcelo Oliveira (PT). Na conversa com o Diário, Atila declarou esperar que Marcelo reconheça que herdará obras em andamento e que não tente se apropriar de projetos de seu governo.

Recado – 2

Donisete Braga classificou como “boa” a entrevista de Atila Jacomussi, mas aproveitou para alfinetar o adversário. “Se ele realmente estiver sendo sincero e estiver despido da questão da soberba nesse pedido para que Marcelo reconheça seu legado, conto até nos dias, até o dia 31, para ele reconhecer o meu”, disse. “As quatro escolas que ele entregou foram do meu governo. Governo sério tem de dar sequência ao outro. Até por coerência, espero que nesses 23 dias ele possa reconhecer meu legado também.”

Licitações

A Câmara de São Bernardo reautorizou a realização de licitações presenciais para aquisições de serviços, bens de consumo e bens permanentes – as sessões estavam suspensas desde o início da pandemia de Covid-19. O serviço será retomado seguindo protocolos sanitários, como distanciamento, uso de máscara, álcool gel e ventilação permanente. As regras passam a valer em janeiro.