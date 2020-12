O direito à informação na advocacia

Do Diário do Grande ABC



07/12/2020 | 23:59



O acesso à informação é direito fundamental que se encontra assegurado a todos pelo artigo 5º, inciso XIV, da Constituição Federal, e possui reflexos em diversas áreas. No Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, considera-se direito básico do consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, inclusive com especificação da quantidade, características, composição, qualidade e eventuais riscos. No campo do direito médico, a informação também tem papel essencial. Exige-se, assim, que o paciente seja informado sobre o diagnóstico realizado, tratamentos disponíveis e riscos envolvidos. Isso permite que o paciente exerça o consentimento informado, que é objeto de diversas disposições no Código de Ética Médica.

O exercício profissional da advocacia é pautado por diversos direitos e deveres, entre os quais se encontra também o direito à informação. O código de ética da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) esclarece, em seu artigo 8º, que constitui dever do advogado ‘informar o cliente, de forma clara e inequívoca, quanto a eventuais riscos da sua pretensão, e das consequências que poderão advir da demanda’. Embora os advogados, em geral, procurem esclarecer os riscos de eventual insucesso em uma demanda judicial, a minoria tem se desincumbido da obrigação de esclarecer os ‘tratamentos’ ou mecanismos disponíveis no meio jurídico, que não se resumem à via judicial. É possível optar atualmente pela conciliação, mediação, arbitragem e dispute board (comitê de resolução de disputas), para citar apenas os instrumentos mais conhecidos.

A maioria das pessoas não tem conhecimento suficiente sobre os seus direitos e tampouco sobre os mecanismos jurídicos à sua disposição. É fundamental a participação do advogado na avaliação da possibilidade de se utilizar a mediação, na análise sobre a arbitrabilidade dos direitos envolvidos, na escolha do melhor caminho para a solução da disputa e na apresentação das câmaras disponíveis no mercado. Acima de tudo, porém, deve o advogado buscar o consentimento informado do seu cliente, confirmando se ele compreendeu bem as opções disponíveis, os custos e os riscos envolvidos em cada uma – tendo em mente que a decisão final é sempre do cliente, que é quem arcará com os ônus dessas escolhas. Mas a verdade é que são poucos os advogados que se preocupam com esse aspecto da sua atividade profissional. Os demais permanecem atuando como o médico que oferece sempre aquele velho remédio amargo, evitando testar soluções mais modernas e insistindo em ignorar a evolução do mundo à sua volta.

Danilo Ribeiro Miranda Martins é sócio-fundador da empresa Cames, presidente do conselho fiscal do Conima, mestre em direito e com MBA em finanças pelo Ibmec.



PALAVRA DO LEITOR

Mauá – 66 anos

Mauá chega hoje, 8 de dezembro, aos 66 anos de emancipação político-administrativa, mas cidade em si é apenas uma hipótese geográfica, portanto, as felicitações são para povo honesto e trabalhador que forma esse município, é digno de todas as conquistas e merece futuro ainda melhor com a retomada da autoestima e do orgulho de viver em Mauá. Meu desejo de muita sabedoria aos gestores e legisladores neste mandato que está por iniciar e para os atuais, que o diálogo e a formação de consensos resultem em serviços públicos de boa qualidade e que atendam satisfatoriamente à demanda, em constante crescimento.

Gecimar Evangelista

Mauá

Vetada – 1

Se o texto constitucional diz explicitamente que é vetada a reeleição das presidências do Congresso, o resultado do julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal), que é o guardião da Constituição, não deveria ser 11 x 0?

Vanderlei A. Retondo

Santo André

Vetada – 2

O deputado federal Rodrigo Maia, sentado em cima de vários projetos, inclusive da reforma tributária, depois da derrota, vai se deitar? A conferir.

Izabel Avallone

Capital

Vetada – 3

A CF (Constituição Federal) estava prestes a ser rasgada! E sabe por quem? Pelo STF (Supremo Tribunal Federal), que tem por obrigação preservá-la. Sempre os mesmos. Na contramão do que se espera deles, Gilmar, Lewandowski, Tofolli, Moraes e Nunes Marques (começando bem o mandato, hein!) votaram permitindo a reeleição de Maia e Alcolumbre para presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente, em total afronta ao que diz o artigo 57 da CF, que é muito claro em relação à inconstitucionalidade da questão. Demais ministros mudaram o rumo e evitaram tamanha afronta e falta de compromisso com a CF e a sociedade. Chega do clube de amigos STF-Congresso. Os brasileiros estão fartos desses descalabros. Qualquer criança do ensino fundamental, que é de baixíssimo nível, não tem dúvida quanto à interpretação do artigo 57. O que Maia e Alcolumbre teriam de bom a oferecer ao Brasil?

Mauri Fontes

Santo André

Voluntário

Concordo com a opinião do médico e vereador de Santo André Marcelo Chehade, que se apresentou como voluntário para testar a vacina Coronavac contra a Covid [(Política, dia 5). Como enfermeiro e defensor das vacinas, senti que também deveria dar minha contribuição, ingressando no estudo da vacina da Johnson. Doutor Marcelo critica a politização da vacina protagonizada pelo governador de São Paulo e pelo presidente Jair Bolsonaro. Neste momento tão delicado pelo qual passamos, precisamos de união e não de picuinhas políticas, mesmo porque, ninguém sabe ao certo o que podemos esperar das vacinas, todas elas criadas em velocidade jamais vista e em grande quantidade. A OMS (Organização Mundial da Saúde) informa que 44 candidatas a vacina estão em estudo, mas como elas funcionam? Como agem em nosso organismo? Quantas doses serão necessárias? São perguntas que não serão respondidas pelos políticos e sim pela ciência e nos voluntariando ajudamos a ciência esclarecer essas dúvidas.

Roberto Canavezzi

São Caetano

Beneficência

Muito triste. Li neste nosso Diário sobre o cancelamento da decoração natalina 2020 pelo Hospital Beneficência Portuguesa (Setecidades, dia 6). Comunicado perfeito: traduz toda importância da entidade e do evento genuíno, patrimônio da nossa Santo André e de abrangência regional. A Sociedade Portuguesa de Beneficência de Santo André já completa 90 anos de atividades, sempre direcionada a tratamento mais humano. Vem-me à mente, ainda adolescente – década de 60 –, quando recebia na porta de casa a ambulância da Beneficência, com senhor negro, enfermeiro, que vinha entregar a convocação para reuniões da diretoria. Meu pai, meu tio, meu avô – descendentes de portugueses – orgulhosamente faziam parte da sociedade. Na época tinham direito a um quarto e toda assistência necessária. Meu pai faleceu em 1964, de doença incurável, com assistência exemplar. Hoje não tenho nenhuma relação com a Beneficência Portuguesa – nem sequer sou conveniado –, assim fico à vontade para agradecer pela sua importância histórica na nossa cidade.

Evaristo de Carvalho Neto

Santo André