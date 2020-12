TRE-SP acolhe recurso, valida votos e Vidoski será vereador

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



07/12/2020 | 18:56



Vice-prefeito de São Caetano, Beto Vidoski (PSDB) reverteu o indeferimento de sua candidatura a vereador junto ao TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) e poderá assumir a cadeira na Câmara no dia 1º de janeiro. Seu recurso foi acolhido por unanimidade na corte.

Vidoski teve a candidatura a parlamentar indeferida pela juíza Ana Lúcia Fusaro, da 166ª Zona Eleitoral, sob alegação que ele havia sido condenado por captação ilícita de verba eleitoral na eleição de 2016, quando foi vice na chapa do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).

O juiz Maurício Fiorito, relator do caso de Vidoski no TRE-SP, acolheu argumentação da defesa do tucano de que a inelegibilidade não poderia ser aplicada porque Vidoski, na condição de vice, não tinha conhecimento dos atos atribuídos a Auricchio. E que, portanto, precisaria ter sua candidatura liberada.

O tucano recebeu 1.921 votos, quinto melhor desempenho na cidade. Com a contabilização de suas adesões, quem perde a cadeira é o vereador Edison Parra (Podemos), que exerce a presidência do Legislativo interinamente, uma vez que Pio Mielo (PSDB), mandatário da casa, está como prefeito em exercício da cidade.