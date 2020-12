Claudia Rodrigues recebe alta após internação e já está em casa

07/12/2020 | 18:43



Claudia Rodrigues publicou um vídeo em seu Instagram para atualizar seu estado de saúde nesta segunda-feira,7. A atriz, que estava internada desde a última segunda-feira, 30, recebeu alta e voltou para sua casa.

"Está tudo bem. Eu já estou em casa. Muito obrigada por todo mundo que orou por mim", afirmou, em vídeo. A atriz se internou para tomar nova dose de um medicamento e realizar novos exames por conta de lesões que tinha no cérebro.

Há alguns anos, Claudia Rodrigues revelou sofrer de esclerose múltipla e, desde então, passou por diversas internações. As mais recentes, entre janeiro e fevereiro e também no mês de julho deste ano.

Em maio, a humorista relançou seu canal no YouTube, e promoveu uma live em que relembrou a amizade com seus colegas de A Diarista. No último mês de junho, Claudia Rodrigues comemorou 50 anos de idade (confira sua entrevista ao Estadão na ocasião).

No vídeo de hoje, ela também aproveitou para pedir pensamentos positivos à atriz Nicette Bruno, que está internada: "Falando em oração, quero que vocês façam orações às 18 horas para a Nicette Bruno, que está lá, sofrendo com a covid. Se cuidem. Saiam sempre de máscara e não deem mole".

Assita ao vídeo em que Claudia Rodrigues fala sobre sua alta do hospital: