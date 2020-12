Zagueiro Jemerson volta aos treinos e deve estrear pelo Corinthians no clássico

07/12/2020 | 18:38



O técnico Vagner Mancini ganhou uma ótima notícia na reapresentação do Corinthians, nesta segunda-feira. Após dois dias de folga, o time voltou aos treinos e o zagueiro Jemerson, recuperado da covid-19, trabalhou normalmente.

Contratado para ser titular ao lado do experiente Gil, Jemerson teve sua preparação prejudicada por causa da infecção. Perdeu alguns dias de treinos por causa do período de isolamento, mas corre contra o tempo para estrear diante do São Paulo.

O jogador, empolgado com as mensagens positivas que recebeu dos corintianos neste período afastado, até mandou um recado animado à torcida.

"Fala Fiel, estou de volta aos trabalhos. Passei um período fora, mas estou firme e forte. É trabalhar forte essa semana para ficar bem para estrear contra o São Paulo", afirmou o defensor, que já formou dupla com Gil na seleção brasileira.

Com a semana livre para trabalhar, Mancini vai ter tempo de sobra para armar o esquema e a escalação que tentará manter o tabu diante do São Paulo na Neo Química Arena. Jamais o Corinthians perdeu do rival em casa.

Jemerson já atuou ao lado de Gil, mas não está descartado um esquema com três marcadores para frear a empolgação do líder São Paulo. O Corinthians precisa de pontos em casa para não voltar a sofrer com ameaça de queda e a começar a sonhar com algo maior no Brasileirão.