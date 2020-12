Kate Middleton e príncipe William não estão dormindo na mesma cama em viagem de trem

07/12/2020 | 18:10



Kate Middleton e príncipe William iniciaram juntos uma turnê de fim de ano que começou na noite do último domingo, dia 6, em Londres. O casal irá viajar pela Inglaterra, Escócia e País de Gales e deve percorrer cerca de dois mil quilômetros em três dias para poder para homenagear o trabalho inspirador daqueles que fizeram de tudo para apoiar comunidades em meio à pandemia do coronavírus.

E ambos, que estão usando o trem da família real, estão dormindo separados. O motivo? Bom, segundo informações da People, o transporte é bem chique e pertence à Rainha Elizabeth II, mas a suíte dos papais de George, Charlotte e Louis não possui uma cama de casal, mas sim, duas camas de solteiro.

Na suíte onde eles estão hospedados há ainda uma banheira privativa e uma sala de jantar com 12 lugares. Há também uma sala, onde o Duque e a Duquesa de Cambridge podem trabalhar, e uma cozinha, onde uma equipe prepara as refeições.

Além disso, o trem, que possui nove compartimentos, foi decorado originalmente pela Rainha Vitória com tinta dourada de 23 quilates e também com sedas e cetim para ficar parecido com o Palácio de Buckingham.