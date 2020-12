Na reta final da gravidez, Gabi Brandt revela ter feito biópsia para saber se estava com câncer

07/12/2020 | 18:10



Recentemente, Gabi Brandt, que está na reta final de sua segunda gravidez, quis interagir com seus seguidores por meio do Stories e pediu para que os fãs enviassem mensagens e ela dizer o que é mentira e o que é verdade em sua vida. E uma dessas informações chamou a atenção, já que uma pessoa quis saber se ela verdade que a esposa de Saulo Poncio havia tido um câncer antes de engravidar do segundo filho, Henri.

Como resposta, a influenciadora digital surpreendeu ao confirmar que houve sim uma suspeita de câncer no colo do útero:

Eu tive suspeita, fiz uma operação para fazer biópsia, mas, Graças a Deus, tudo deu certo. Para quem não sabe, minha bisavó, minha avó e minha mãe tiveram câncer no útero. Por isso tenho que me cuidar três vezes mais, escreveu.

Que tenso, né?

Lembrando que esse é o mesmo câncer o qual Fátima Bernardes foi diagnosticada recentemente.