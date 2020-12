Diadema, Mauá e a Imaculada Conceição

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



08/12/2020 | 07:00



SENHORES PREFEITOS

José de Filippi Júnior e Marcelo Oliveira, em seus governos, não deixem de prestigiar a história de Diadema e Mauá. Uma linda história, com muitos personagens que podem e devem ser lembrados.

Prefeitos eleitos: em Mauá e Diadema temos instituições e historiadores que amam suas cidades. Encontrem tempo nas suas agendas para:

1 – Visitar a Casa de Cultura e Museu Barão de Mauá.

2 – Visitar o Centro de Memória de Diadema.

3 – Nestas visitas, conversem com os historiadores locais. Eles têm muito a colaborar com os seus governos.

4 – As agendas administrativas de Diadema e Mauá podem ser enriquecidas pela história. Subsídios existem. E podem ser aprimorados.

5 – Um destaque, Srs. Marcelo e Filippi, passa pelos movimentos autonomistas. As lideranças que os antecederam, décadas atrás, são formadas por nomes pouco lembrados. A valorização destes nomes, em sua maioria falecidos, seria uma contribuição muito rica para se registrar a própria identidade diademense e mauaense.



DIADEMA

Na comemoração anual de sua emancipação político-administrativa, reporta-se ao 8 de dezembro, dia da padroeira, Imaculada Conceição. A contagem é iniciada em 1959, ano em que a lei estadual 5.285, de 18 de fevereiro, oficializa a separação do distrito de Diadema do município de São Bernardo.

O certo – Diadema nasce ao redor de uma capela, construída em 1735. A região era conhecida por Acuri ou Guacuri. O nome Diadema é de 1948, o ano em que o lugar foi elevado a distrito. O plebiscito que elevará Diadema à condição de município autônomo realiza-se em 24 de dezembro de 1958. E sua instalação registra-se em 1º de janeiro de 1960.

MAUÁ

Aqui também influiu decisivamente a Igreja Católica e a cidade comemora a sua autonomia no dia da Imaculada Conceição. O ano referencial é 1954, 1º de janeiro, data em que o distrito de Mauá recebe os foros de município.

O certo – Com o nome de Pilar, Mauá começa a se formar ao redor da estação ferroviária, inaugurada em 1883. O nome Mauá é oficializado em 1926. O distrito de paz surge em 18 de outubro de 1934. O plebiscito que eleva Mauá a município foi realizado em 22 de novembro de 1953.



DOIS NOMES

Em Diadema, João Gava, 107 anos. Atualmente mora em Santos. Ele morou em Diadema antes ainda da abertura do primeiro loteamento, a Vila Conceição. Lúcido. Tem muitas histórias a contar. Traga-o ao seu gabinete, Sr. José de Filippi Júnior.

Em Mauá, Moacyr Antonio Ferrari. Seu museu particular é fantástico. Pode e deve ser incorporado ao acervo histórico do antigo Pilar. Converse com ele, Sr. Marcelo Oliveira. E dê a ele a caneta com a qual o senhor assinará sua posse. Moacyr guarda as canetas de todos os prefeitos de Mauá – e este é apenas um detalhe do museu do Moacyr.

Município Paulista

Além de Diadema e Mauá, celebram aniversários hoje: Caconde, Dracena, Guararapes, Guarulhos, Jandira, Mariápolis, Mendonça, Nova Castilho, Palmares Paulista, Parapuã, Pereiras e Votorantim.

Diário há meio século

Terça-feira, 8 de dezembro de 1970 – ano 13, edição 1404

Manchete – Sequestrado o embaixador suíço no Rio, Giovanni Bugher. Ação atribuída à Aliança Libertadora Nacional.

Futebol – Decisões no ABC (em 6 de dezembro de 1970):

- União Jabaquara vence o Alviceleste por 2 a 1 e sagra-se campeão invicto da Divisão Principal de São Caetano.

- Olaria perde de 1 a 0 para o Universo. Agora são três líderes na Taça Cidade de São Bernardo: Olaria, Universo e Vila Vivaldi. Um torneio extra será realizado.

Em 8 de dezembro de...

1920 – Realizada na Vila de São Bernardo, sede do município, solene festa em louvor a Nossa Senhora da Boa Viagem.

- Em Paranapiacaba, o Serrano local recebe o Daval Barke, de São Paulo, para um amistoso de futebol.

Hoje

- Dia do Colunista Social

- Dia do Cronista Esportivo