TRE-SP rejeita recurso de Auricchio e nova eleição deve acontecer em São Caetano

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



07/12/2020 | 17:39



Atualizada às 18h12



O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) rejeitou o recurso da defesa do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), e manteve indeferido o registro de sua candidatura na eleição deste ano. Com a decisão da tarde desta segunda-feira (7), ganha força a tese de que haverá nova eleição em São Caetano. Ainda cabe recurso ao chefe do Executivo junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

A candidatura de Auricchio havia sido indeferida pela juíza Ana Lúcia Fusaro, da 166ª Zona Eleitoral, sob alegação que o tucano tinha condenação em segunda instância por captação ilícita de recursos na campanha de 2016, quando o político retornou ao Palácio da Cerâmica. O recurso foi rejeitado por todos os seis juízes do TRE-SP.

O juiz Afonso Celso da Silva, relator do caso, apontou que o recurso especial concedido pelo presidente do TRE-SP, Waldir Nuevo Campos, não poderia ser utilizado a favor de Auricchio nesta questão porque a decisão do mandatário da corte se referia ao mandato vigente do tucano, e não ao novo pedido de candidatura. Ele citou que o entendimento de Nuevo Campos considerava a pandemia de Covid-19 e toda sua implicação jurídico-política que uma saída do prefeito poderia trazer ao município.

“Não houve suspensão da execução provisória da cassação. Ressalto texto: Apenas com finalidade de manutenção temporária dos mandatos dos ocupantes de prefeito e vice. Não vejo suspensão da causa específica (indeferimento de candidatura)”, comentou Silva.

Pela Lei Eleitoral, caso o mais votado da eleição tenha seus votos anulados – como é o caso de Auricchio –, o presidente da Câmara eleito no dia 1º de janeiro assume interinamente o município e precisará conduzir nova eleição, a ser convocada em 90 dias. No voto, o tucano venceu o pleito do dia 15: recebeu 42.842 votos, superando o segundo colocado Fabio Palacio (PSD), escolhido por 30.404 eleitores.

Ainda conforme a legislação, dia 18 é a data limite para diplomação do político eleito. Até lá, a defesa do tucano pode recorrer ao TSE na tentativa de reverter a punição em primeira instância – confirmada em segunda instância – para receber o diploma de prefeito reeleito. Passado esse prazo, alternativa é buscar a reversão do cenário até o dia 31 de dezembro, antes da posse.

Além de Afonso Celso da Silva, votaram para rejeitar o recurso de Auricchio os juízes Marcelo Vieira de Campos, Mauricio Fiorito, Manuel Marcelino, Nelton dos Santos e Paulo Galizia. Nuevo Campos, presidente, não precisou votar diante da unanimidade formada.

Auricchio havia sido condenado por captação ilícita de recurso eleitoral por ter recebido doação de R$ 350 mil de Maria Alzira Garcia Correa Abrantes. Posteriormente, constatou-se que Maria Alzira não dispunha de condições financeiras de fazer tamanho porte de doação. O valor, inclusive, representou 22% de todo volume arrecadado pela campanha tucana em 2016, fato que reforçou a tese da Justiça Eleitoral contra Auricchio.



O Diário aguarda manifestação dos advogados do tucano.