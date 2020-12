COI confirma breakdance, surfe, skate e escalada na Olimpíada de Paris-2024

07/12/2020 | 17:12



O Comitê Olímpico Internacional (COI) confirmou nesta segunda-feira a inclusão de quatro novas modalidades no programa dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. A entidade oficializou a permanência do surfe, do skate e da escalada, que já estarão nos Jogos de Tóquio, adiados para 2021, e anunciou o surpreendente breakdance na lisa de novidades.

A inclusão destas quatro modalidades havia sido proposta pela organização local dos Jogos de Paris, no ano passado. E esperava pela aprovação do COI, que reuniu seu Comitê Executivo nesta segunda e aprovou as sugestões dos franceses. Com estas novas modalidades, que não estão garantidas nas edições futuras das Olimpíadas, os Jogos de Paris esperam atrair um público mais jovem para o grande evento esportivo.

Sem qualquer histórico na Olimpíada, o breakdance fez sua estreia em grandes eventos esportivos em 2018, ao ser incluído no programa dos Jogos Olímpicos da Juventude, realizada em Buenos Aires. Organizada pela Federação Mundial de Dança Esportiva (World DanceSport Federation), a modalidade consiste em duelos entre dois atletas, que são avaliados por juízes. Para a competição realizada na Argentina, a inscrição para a disputa foi feita através do envio de vídeos dos interessados, pela internet.

Parte da cultura hip-hop, que surgiu em Nova York na década de 70, o breakdance não conta com grande estrutura em sua organização. Há apenas uma grande competição da modalidade, de nível mundial, a BC One (Break Championship), criada pela Red Bull.

Com as mudanças que o COI vem implementando nos últimos anos, cada sede dos Jogos Olímpicos pode acrescentar até cinco modalidades em seu programa, a partir da Olimpíada de Tóquio. A organização de Paris-2024 optou por apenas quatro modalidades, deixando de fora caratê, beisebol/softball e parkour, sugestão que causou polêmica nos últimos meses.

Como caratê e beisebol/softball estarão em Tóquio, no próximo ano, a Olimpíada de Paris terá uma redução de eventos e atletas em disputa. Serão 329 eventos, dez a menos que os Jogos de Tóquio, e 10.500 competidores, contra pouco mais de 11 mil que estarão na capital japonesa.

"Com esta programa, estamos tornando os Jogos de Paris-2024 mais adequados ao mundo pós-coronavírus. Além disso, estamos reduzindo os custos e a complexidade para sediar uma Olimpíada. Temos também um forte foco na juventude", disse o presidente do COI, Thomas Bach.

Com o número de 10.500 atletas em Paris-2024, o COI alcançará marca idêntica de esportistas masculinos e femininos. Pela primeira vez na história das Olimpíadas, a divisão por gênero ficará em 50% contra 50%.