Técnico Marcelo Oliveira tem força máxima para jogo da Ponte contra o Botafogo-SP

07/12/2020 | 16:26



O técnico Marcelo Oliveira terá força máxima para a Ponte Preta seguir sua briga pelo G-4, a zona de acesso à primeira divisão, - da Série B do Campeonato Brasileiro. Além de não ter problemas na escalação, o time de Campinas defenderá aproveitamento de 100% contra paulistas nesta terça-feira, às 19h15, diante do Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 27ª rodada.

Como mandante perante rivais de São Paulo, a Ponte Preta superou o próprio Botafogo (1 a 0), além de Guarani (2 a 0) e Oeste (1 a 0). Já fora de casa, o lanterna Oeste foi derrotado por 3 a 1.

O lateral-direito Apodi e o meia Camilo estão confirmados. Eles apresentaram desgaste na condição física durante a vitória sobre o Paraná, por 2 a 1, mas estão aptos ao jogo. Marcelo Oliveira repetirá a escalação do jogo passado.

Assim, o time de Campinas deve entrar em campo com Ygor Vinhas; Apodi, Wellington Carvalho, Ruan Renato e Guilherme Lazaroni; Dawhan, Neto Moura e Camilo; Pato, Bruno Rodrigues e João Veras.

A Ponte Preta ocupa a sexta colocação com 40 pontos, três a menos do que o G-4.