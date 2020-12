Pedro Sampaio mostra tatuagem com nome verdadeiro de Anitta e ela comenta: Besta

07/12/2020 | 16:10



Mesmo depois de avisar o motivo de estar sumida das redes sociais, Anitta continua sendo assunto em contas de outras pessoas, mesmo que indiretamente. Foi o que aconteceu na manhã dessa segunda-feira, dia 7.

Tudo começou quando o DJ Pedro Sampaio postou uma foto sua e uma tatuagem recém feita em suas coxas, com o nome Larissa:

'Ninguém manda no coração', escreveu ele na legenda. Acontece que Larissa, para quem não sabe ou não se lembra, é o nome verdadeiro de Anitta! Na publicação, ela não deixou de comentar:

'Besta.'

O DJ então respondeu com emojis de corações:

'Eu falei que ia fazer.'

Enquanto alguns fãs shipparam os dois como casal, outros se perguntaram se aquilo não era marketing para uma possível parceria musical. Quanto à segunda opção, Anitta se pronunciou em seu Twitter, aproveitando para fazer propaganda para o hit Me Gusta:

Não, não tem música minha com o Pedro Sampaio vindo por aí pra vocês escutarem. Vamos seguir dando play no remix de Me Gusta.