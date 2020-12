Festival de Luzes de Natal ilumina São Paulo

Redação

Do Rota de Férias



07/12/2020 | 15:48



Neste fim de semana começou, em São Paulo, o Luminna Fest, festival de luz e som que celebra as luzes de Natal no pavilhão de exposições do Expo Center Norte. Por conta da pandemia, um percurso de carro foi montado no local, para que os visitantes possam aproveitar o passeio com mais segurança. O evento será realizado até 27 de dezembro.

Festival de Luzes de Natal em São Paulo

O Luminna Fest conta com mais de 150 esculturas de luz e três portais distribuídos no interior do Expo Center Norte. O espaço está dividido em três temas: “Jardins”, com elementos da natureza e mundo animal; “Lúdico” com imagens dos contos de fadas e clássicos; e “Santa Claus” com cenários do Polo Norte e Lapônia.

Divulgação Festival de Luzes de Natal em São Paulo

A Ripa Cenografia, idealizadora do evento, adaptou o projeto para um espaço indoor a fim de atender protocolos de segurança. Assim, um aplicativo foi criado para atuar como guia durante o circuito, e a venda de lanches e bebidas estpa sendo realizada no sistema “drive thru”. Além disso, os ingressos só podem ser adquiridos digitalmente pela Sympla.

Festival de Luzes de Natal em São Paulo | Divulgação

“Todas as esculturas e a cenografia foram pensadas para proporcionar uma experiência de Natal que seja uma lembrança bacana. Em um ano difícil, atípico, que mudou hábitos e costumes, não podemos deixar a magia do Natal se perder e com ela, toda esperança e amor que esta data representa para as famílias paulistanas”, comenta Paulo Rizzo, da Ripa Cenografia.

Serviço – Luminna Fest

O Luminna Fest será realizado até 27 de dezembro, das 10h às 22h. O trajeto é de carro, num percurso de 1 km, com duração de aproximadamente 25 minutos. Os valores, cobrados por veículo podem ser divididos em até 12 vezes. São eles: R$ 110, de segunda a quarta, R$ 190, às quintas e sextas, e R$ 240, aos sábados e domingos. Nos dias 24 e 25 de dezembro, a entrada custará R$ 240.

Local: EXPO CENTER NORTE – Rua Galatea – Portão 03

Ingressos: venda pelo Sympla, com data e horário programados para a visita

Classificação etária: livre

Valores: R$ 110,00 de segunda a quarta | R$ 190,00 às quintas e sextas R$ 240,00 aos sábados e domingos. Dias 24 e 25/12 – R$ 240,00 – divididos em até 12 vezes

Público estimado: 120 mil pessoas (cerca de mil carros por dia)