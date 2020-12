Com problemas no joelho, Murilo Rangel e Júnior Todinho podem desfalcar o Guarani

07/12/2020 | 15:12



Substituídos ainda no primeiro tempo na vitória sobre o Oeste por 1 a 0, em Barueri (SP), na última sexta-feira, o meia Murilo Rangel e o atacante Júnior Todinho serão avaliados no Guarani. Com problemas no joelho, os dois passaram por exames mais detalhados nesta segunda.

Os resultados devem sair apenas nesta terça-feira, no mesmo dia em que o time entra em campo contra o Operário-PR, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela 27.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Se realmente não reunirem condições de jogo, Murilo Rangel e Júnior Todinho devem ser substituídos por Arthur Rezende e Bruno Sávio. Esse último, inclusive, volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão automática.

Uma mudança certa é no meio de campo. O volante Marcelo recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. O técnico Felipe Conceição tem Rickson e Deivid como opção, mas pode colocar Bruno Silva novamente adiantado, abrindo vaga na defesa ao lado de Wálber.

Com quatro vitórias nas últimas cinco partidas, o Guarani está na 10.ª colocação, com 37 pontos. Uma vitória deixará o time na cola do G4 da Série B.