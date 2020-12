Suspeito de invadir mansão de Gisele Bündchen e Tom Brady em Boston é preso

07/12/2020 | 15:10



Gisele Bündchen levou um susto daqueles na madrugada desta segunda-feira, dia 7. Segundo informações do site norte-americano TMZ, a polícia de Massachusetts, nos Estados Unidos, prendeu um suspeito de invadir a mansão da modelo e de Tom Brady em Brookline, em Boston. O homem foi identificado como Zanini Cineus e tem 34 anos de idade, sendo que ele teria entrado na mansão às 5h55 no horário local, ainda de acordo com o veículo.

Em comunicado à imprensa, os policiais afirmaram que vários alarmes foram disparados na hora da invasão e que o suspeito estava deitado em um sofá no porão quando foi encontrado. Lembrando que essa mansão está desocupada desde abril de 2020, quando a família se mudou para a Flórida com os filhos Benjamin e Vivian, de dez e oito anos de idade respectivamente, após o jogador de futebol americano passar a defender como quarterback o Tampa Bay Buccaneers.

Aliás, o terreno invadido agora foi comprada por Gisele e Tom em 2013, e os dois construíram a mansão do zero. O local tem 14,3 mil metros quadrados, contando com spa, piscina, livraria, adega de vinhos, cinco quartos, sete banheiros e um estúdio de ioga. Uau! No entanto, está à venda desde agosto de 2019, sendo que o preço original era de 165 milhões de reais, mas, com a demora para conseguir vender o imóvel, o casal deu um desconto e agora ele pode ser adiquirido por 139 milhões de reais.