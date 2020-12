Muricy Ramalho deixa o Grupo Globo e deve assumir cargo na direção no São Paulo

07/12/2020 | 14:50



Muricy Ramalho encerrou nesta segunda-feira o trabalho como comentarista no Grupo Globo e vai assumir um cargo na diretoria do São Paulo caso Julio Casares seja eleito presidente no próximo sábado. O ex-treinador já deixou a emissora e aguarda o resultado das eleições.

Casares é amplo favorito para vencer o pleito contra Roberto Natel. Dessa maneira, a chance de Muricy assumir o cargo diretivo é grande. Ele foi jogador e técnico do time tricolor por oito anos e é muito identificado com o clube. Como treinador, ganhou três edições do Campeonato Brasileiro em sequência (2006, 2007 e 2008).

O candidato à presidência do São Paulo não confirma o convite. No entanto, ele já havia dito anteriormente que convidaria Muricy caso fosse eleito, o que deve se confirmar no próximo sábado. A sua chapa tem a maioria dos conselheiros e uma derrota é muito improvável.

Se confirmar a vitória de Casares, Muricy, ídolo do São Paulo, volta ao clube após mais de cinco anos. A última passagem dele pela equipe terminou em abril de 2015. Na sequência, ele treinou o Flamengo por apenas 25 jogos e se afastou por conta de um problema de saúde. Depois foi contratado pelo Grupo Globo para ser um dos comentaristas do SporTV e da Globo.

Agora, o ex-treinador decidiu interromper as suas funções na emissora para um novo projeto no São Paulo, mas deixa as portas abertas na emissora. O SporTV afirmou durante o programa Seleção SporTV que o ídolo são-paulino já "interrompeu" seu trabalho como comentarista. Ele deve se despedir oficialmente no "Bem, Amigos", nesta segunda-feira.

Em seus comentários, Muricy sempre defendeu a continuidade do técnico Fernando Diniz, que levou o time à liderança do Brasileirão com 47 pontos, quatro a mais que o segundo colocado Atlético-MG. A diferença pode aumentar ainda mais se a equipe tricolor derrotar o Botafogo nesta quarta-feira, em jogo adiado da 18.ª rodada do campeonato.