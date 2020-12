No MTV Movie Awards 2020, Lily Collins usa vestido de látex de 20 mil reais da marca Saint Laurent

07/12/2020 | 14:10



No último domingo, dia 6, rolou mais uma edição do MTV Movie Awards! E Lily Collins chamou a atenção ao passar pelo tapete vermelho do evento com um vestido de látex preto, bem justinho, da marca Saint Laurent. A peça, no comprimento midi, é da coleção outono/inverno de 2020 e custa dois mil e 900 libras esterlinas, quase 20 mil reais! Um belo modelito, não acha?

O styling da atriz foi feito por Rob Zangardi e Mariel Haenn. A maquiagem esfumada em tons neutros com produtos Lanco?me é de responsabilidade da profissional Fiona Stiles. Já o cabelo foi feito por Diego da Silva, que apostou em um rabo de cavalo baixo e elegante.

Vanessa Hudgens também teve destaque

Vanessa Hudgens, que apresentou o evento no último domingo, também acertou nos looks. A cantora usou seis modelitos diferentes para a premiação, sendo que um deles era um vestido tubinho Versace, que abriu a noite, e outro um vestido longo na cor coral da marca Tony Ward.

A maquiagem de Vanessa foi feita por Allan Avendaño, o cabelo ficou por conta de Chad Wood, as unhas foram responsabilidade da manicure Thuy Nguyen e os acessórios são de David Yurman. Já o styling é de John Mumblo.