Vacinação contra Covid-19 começa dia 25 de janeiro em São Paulo

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



07/12/2020 | 13:17



Em coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta segunda-feira (7) no Palácio dos Bandeirantes, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), detalhou juntamente com sua equipe de trabalho o plano estadual de imunização contra a Covid-19, que terá início no estado no dia 25 de janeiro. “Na luta pela vida não há espaço para o negacionismo. Não estamos virando as costas para o plano nacional, mas precisamos ser mais ágeis. Estamos nos antecipando. Por que iniciar a vacinação apenas em março se podemos fazê-lo em janeiro? Em média 600 pessoas perdem a vida no brasil diariamente para a Covid-19. A vacinação não pode ser adiada e as doses devem ser aplicadas imediatamente. Vamos ajudar o Brasil a voltar ao novo normal”, declarou Doria.

Nesta primeira fase a prioridade serão profissionais de saúde, indígenas, quilombolas e pessoas acima dos 60 anos. “A escolha do público alvo levou em consideração a incidência de mortes. A vacina será disponibilizada de forma gratuita no Sistema Único de Saúde do Estado”, explicou.

Esta etapa irá até 28 de março e será realizada de forma escalonada por idade. A expectativa é imunizar 9 milhões de pessoas, que receberão duas doses do imunizante cada, em um intervalo de 21 dias entre elas, totalizando 18 milhões de doses.

Em parceria com o s 645 municípios do Estado foi montado um plano estratégico que ampliará os postos de vacinação de 5.200 atualmente para 10 mil e que contará com escolas aos finais de semana, farmácias credenciadas, terminais de ônibus, quarteis e sistemas de drive-thru. Os postos adicionais visam agilizar o processo de imunização de toda a população do estado. Os locais poderão funcionar de segunda a sexta das 7h às 22h e aos fins de semana e feriados das 7h às 17h. A decisão por ampliar o horário de vacinação caberá aos municípios. Grande estrutura logística também está sendo preparada com 54 mil profissionais de saúde e 25 mil agentes de segurança enquanto perdurar o período de vacinação.

Além disso, São Paulo também disponibilizará 4 milhões de doses para outros estados também a partir do dia 25. Essas doses serão destinadas aos estados que solicitarem o imunizante e deverão ser destinadas prioritariamente aos profissionais da saúde.