Marina Ruy Barbosa diz que faz testes de coronavírus toda semana e critica quem age com irresponsabilidade com a doença

07/12/2020 | 13:10



Marina Ruy Barbosa fez um desabafo muito importante em seu perfil oficial do Twitter na manhã desta segunda-feira, dia 7. A atriz declarou que não entende quem age com irresponsabilidade com o novo coronavírus, afirmando que é contra as grandes comemorações de Ano Novo neste ano.

As pessoas acham que só porque vai acabar esse ano, o Covid também vai ficar em 2020. Não vai, galera. Não dá pra ficar fazendo aglomeração/festona em réveillon... irresponsabilidade. É tão óbvio falar isso... Mas eu vejo cada turma pensando na futilidade da virada em algum lugar pop..., escreveu.

A artista também disse que faz testes para a doença toda semana.

Por conta do trabalho, eu faço teste toda semana. E tomo todos os cuidados possíveis. Ainda não peguei e continuo atenta por mim, pela minha família e pelos outros.

Por fim, comentou que, na sua opinião, não existem mais desculpas para as pessoas agirem de forma errada na prevenção contra o vírus.

O que eu penso é o seguinte... Agora, depois de meses e meses de discussões, estudos e muita gente morrendo. TODOS já sabem a gravidade disso tudo. Então, não existe mais lacuna de dúvida. É responsabilidade ou não. Fim. Ninguém nunca tinha vivido uma pandemia. Era até compreensível e perdoável certas coisas. Mas agora estamos vivendo isso há quase um ano. Não dá mais tempo de errar, né... Enfim, acho que acordei pistola hoje.

