Viajantes brasileiros são os que mais planejam tomar cuidados contra coronavírus

Redação

Do Rota de Férias



07/12/2020 | 12:18



A pandemia da covid-19 impactou os hábitos e as necessidades dos viajantes. Uma pesquisa realizada pela Booking.com mostra que 91% dos turistas brasileiros pretende tomar cuidados relacionados à saúde e segurança em viagens futuras – o País lidera o ranking do levantamento, que tem 28 nacionalidades.

Viajantes brasileiros pelo mundo

58% dos brasileiros entrevistados prefere evitar certos destinos por preocupações relacionadas à saúde e segurança. Além disso, 79% dos participantes do Brasil não vê problema em viajar para destinos onde verificações de saúde na chegada são procedimento padrão. Já o uso obrigatório de máscara em público nos destinos é bem aceito por 77%.

O fato é que, assim como pessoas de outras nacionalidades, os viajantes brasileiros buscam segurança durante os passeios. 67% deles espera que as operadoras de viagem e demais fornecedores de serviço do setor de turismo descrevam claramente as medidas de segurança que estão tomando, enquanto metade dos viajantes do País (50%) concorda que exibir as políticas de limpeza e higiene é algo essencial neste momento.