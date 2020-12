Bruno e Marrone apontam emagreciento de Gusttavo Lima após separação, e o cantor dispara: - Sofrimento isso

07/12/2020 | 12:10



Na noite da última sexta-feira, dia 4, Gusttavo Lima participou de uma live ao lado de Bruno e Marrone - e a dupla sertaneja acabou trazendo o assunto da separação do cantor à tona em diversos momentos da transmissão. Inicialmente, a dupla questionou o físico de Gusttavo, que mudou bastante desde a separação:

- Você tá mais bonito, Gusttavo. O que aconteceu?, questionou Bruno.

- Separação, né?, indagou Marrone.

Em seguida, Bruno voltou a provocar o colega:

- Que que você fez?

Gusttavo, visivelmente sem graça, respondeu:

- Sofrimento isso.

Vale lembrar que a perda de peso do cantor já havia sido percebida por fãs anteriormente, e foi noticiado que Lima teria contratado uma equipe para ajudá-lo a recuperar o bom físico no chamado Projeto BB 2021.

Bruno, no entanto, insistiu em falar sobre a separação do sertanejo, relembrando o fato de ter sido padrinho do casamento de Gusttavo e Andressa Suita, além de ser padrinho dos filhos do cantor. Diante disso, Lima disparou:

- Achei que ia ser uma live, não uma lavação de roupa.

Buscando quebrar o gelo, Marrone decidiu intervir:

- Quer casar comigo então, Gusttavo?

Bruno, no entanto, não deixou a peteca cair, lançando outra provocação:

- Aproveita agora que ele tá solteiro.

Pouco depois, Marrone buscou amenizar a situação novamente:

- Vai ser feliz do jeito que você quer viver. Pronto e acabou.

Vish! Parece que a separação de Gusttavo, mesmo que oficial, ainda vai dar o que falar por algum tempo, não é?