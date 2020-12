Romana Novais mostra que está tirando leite para a filha, Raika, que segue internada na UTI neonatal

07/12/2020 | 12:11



Como você viu, Romana Novais deu à luz Raika, sua segunda filha com o DJ Alok, de forma prematura através de um parto de emergência na última quarta-feira, dia 2, já que a médica contraiu a Covid-19 e teve complicações na gestação. Apesar de Romana já ter tido alta médica, a pequena ficou internada na UTI neonatal, de modo que a mãe mostrou aos seguidores que está tirando leite para levar para a filha.

Na manhã desta segunda-feira, dia 7, Romana publicou nos Stories de seu Instagram um vídeo mostrando que ela havia acordado bem cedo, às 5h49 da manhã, para tirar leite do peito e levar para Raika. A legenda foi a seguinte:

Tirando leite para levar para minha bonequinha na UTI.

Na noite do último domingo, a médica ainda usou as redes sociais para relatar como havia sido seu parto e compartilhar algumas imagens do momento, recebendo ainda o apoio do marido. Vale lembrar ainda que, felizmente, a recém-nascida testou negativo para o novo coronavírus, e por isso seus pais não podem visitá-la, vendo-a através de vídeos.