Anchieta tem tráfego lento na chegada a São Paulo

Do dgabc.com.br



07/12/2020 | 11:35



O motorista que segue na via Anchieta enfrenta tráfego lento no sentido São Paulo na manhã desta segunda-feira (7), do km 11 ao km 10, devido ao excesso de veículos.

A interligação está bloqueada no Planalto, sentido São Paulo, devido à baixa visibilidade causada pela formação de neblina. O tempo está encoberto e com chuva em pontos isolados. Há neblina no topo de serra. A visibilidade está parcialmente prejudicada.



Nos demais trechos e rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) o tráfego flui normalmente. Caminhões e carretas com destino à Capital devem subir a serra somente pela via Anchieta.



O SAI está em Operação Normal 5X5. Utilize as pistas norte das rodovias Anchieta e Imigrantes para subir em direção a São Paulo e as pistas sul das duas rodovias para descer no sentido Litoral.