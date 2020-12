Fátima Bernardes agradece ao apoio de equipe do Encontro após cirurgia: Quantas mensagens lindas

07/12/2020 | 11:10



Como você viu, Fátima Bernardes passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no útero, local onde descobriu um câncer em estágio inicial. O namorado da apresentadora, o deputado federal Túlio Gadêlha, informou em seus Stories do Instagram que o procedimento deu certo e que a jornalista deve receber alta ainda nesta segunda-feira, dia 7. E Fátima fez questão de agradecer ao carinho da equipe do Encontro, que na última sexta-feira, dia 4, enviou palavras de conforto para a comunicadora.

No Instagram, a apresentadora compartilhou um vídeo onde seus colegas mostram plaquinhas com as palavras Luz, Cura, Esperança, entre outros. Patrícia Poeta também deixa uma mensagem carinhosa para a jornalista:

- Acho uma forma carinhosa de dizer que a luta dela é de todos, que diariamente sentem a força da sua presença. Fátima, um beijo grande para você. A gente queria começar o programa assim, mandando muita, mas muita energia positiva para você. Um forte abraço.

Na legenda do post, Fátima escreve:

Gratidão. Quantos amigos queridos, quantas mensagens lindas. Saudades de todos. #encontrocomfatima.