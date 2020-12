Ana Maria Braga aparece com a mão imobilizada após realizar cirurgia no fim de semana

07/12/2020 | 10:11



Ana Maria Braga encarou uma cirurgia na mão esquerda no fim de semana. Nesta segunda-feira, dia 7, a apresentadora apareceu ao vivo no Mais Você com a mão imobilizada e explicou que precisou realizar o procedimento na mão esquerda após sentir muitas dores. Ela tem a Síndrome do Túnel do Carpo e já havia operado a mão direita.

Bem-humorada, Ana brincou que a mão esquerda ficou com ciúmes da mão direita, que já havia passado pelo procedimento cirúrgico em outubro deste ano.

Ela contou ainda que o mesmo problema aconteceu há cerca de duas semanas e que estava sentido fortes dores e, por isso, precisou operar. Sem dar mais detalhes, Ana seguiu o programa normalmente, mostrando que está superbem após o procedimento.