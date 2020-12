Kate Middleton e príncipe William iniciam turnê de Natal pelo Reino Unido e ficam chocados com história de funcionário de trem

07/12/2020 | 10:10



Na noite do último domingo, dia 6, Kate Middleton e príncipe William viajaram de trem para começar a turnê natalina por três países! O Duque e a Duquesa de Cambridge vão viajar pela Inglaterra, Escócia e o País de Gales a bordo do trem da Família Real. No primeiro vídeo divulgado nas redes sociais, o casal aparece embarcando e, na legenda, foi explicado o objetivo da viagem que deve percorrer mais de dois mil quilômetros:

O Duque e a Duquesa de Cambridge partiram! Esta noite, o duque e a duquesa partiram em turnê para homenagear o trabalho inspirador daqueles que fizeram de tudo para apoiar comunidades na Inglaterra, Escócia e País de Gales. Esperamos que você possa se juntar a nós aqui, agradecendo a esses indivíduos e organizações incríveis ao longo do caminho, no que tem sido um ano desafiador para a nação.

Kate e William usavam máscaras como forma de prevenção ao coronavírus. A duquesa ainda optou por um longo casaco Alexander McQueen, segundo informações da Hello!.

Antes de embarcar, o casal conversou com funcionários e a equipe ferroviária de Londres. Foi nesse momento que o duque e a duquesa demonstraram choque ao ficarem sabendo de uma história um tanto quanto assustadora do motorista Glyn Smith - ele contou que havia conseguido evitar atingir uma criança que estava nos trilhos, em junho desse ano:

- Você salvou a vida dela? O quão rápido você estava indo na hora?, William perguntou.

Ao responder que estava a cerca de 32 km/h, Smith disse:

- Poderia ter sido muito pior.

- Parabéns. Muito impressionante, o irmão de príncipe Harry elogiou.

Ambos ainda assinaram um recado na estação que dizia o seguinte:

Obrigado aos trabalhadores do transporte de todos os lugares por manter o país em movimento ao longo deste ano difícil. Desejo a todos um Feliz Natal! William e Catherine.

Edinburgo, na Escócia, foi a primeira parada do casal e, por lá, conheceram paramédicos:

O duque e a duquesa encontraram-se com paramédicos e funcionários do Serviço de Ambulâncias Escocês para agradecê-los por seus esforços incríveis durante a pandemia e para reconhecer o impacto que a pandemia teve no bem-estar físico e mental dos socorristas.