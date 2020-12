Romana Novais recebe apoio de Alok após se emocionar ao relatar parto prematuro por causa da Covid-19

07/12/2020 | 10:10



Romana Novais e o DJ Alok apareceram emocionados no Instagram, na noite do último domingo, dia 6, quando a médica divulgou um relato sobre como foi encarar o parto prematuro de sua filha, Raika, na última semana.

Romana deu à luz Raika de forma prematura, ainda com 32 semanas de gestação, um dia após Alok revelar que a família havia sido diagnosticada com o novo coronavírus. A influenciadora teve complicações no parto por causa da doença.

No relato, Romana explicou que teve muitas dores no corpo alguns dias antes de dar à luz, sintoma que achava ter em decorrência de uma vacina que havia tomado. No entanto, as dores se intensificaram e o casal descobriu que estava com coronavírus. A médica então decidiu ir ao médico para saber se estava tudo bem com o bebê, já que estava sentindo enorme desconforto. Na clínica, enquanto realizava alguns exames, Romana começou a ter um sangramento intenso.

- A gente correu para o hospital sem pensar muito. Já passaram o acesso em mim na clínica mesmo e foram de carro. Só pensava que tinha que salvar minha filha, queria resolver tudo logo. Cheguei no hospital com muito medo. Ela nasceu muito rápido, eu não estava esperando. Nem esperava que eu fosse conseguir fazer um parto natural, estava com muita dor, mas ela precisava sair, disse.

Ela revelou que teve uma complicação rara chamada CIDV, coagulação intravascular disseminada.

- O quadro se estendeu pelo meu corpo e estava correndo risco de vida, foi uma situação muito complicada. Graças a Deus estou viva.

Romana ficou alguns dias na UTI depois do parto e agora se recupera em casa. Ela e Alok seguem isolados por conta do diagnóstico do coronavírus. Raika, que é a segunda filha do casal, segue internada na UTI Neonatal por ter nascido prematura.

- Ela está clinicamente estável e evoluindo bem. Eu não posso visitá-la, mas vejo ela por Facetime. Isso pra mim é o mais difícil. Não vê-la, não poder tocar, amamentar. Mas diante de tudo que a gente viveu eu só tenho a agradecer a Deus por nunca abandonar minha família, disse.

Ravi, primogênito do casal, está com os avós, e não foi contaminado pelo vírus, assim como Raika, que já testou negativo. Ela ainda fez um alerta para as mulheres que estão gestando em meio à pandemia:

- Para as gestantes que achavam que o Covid não pode nos trazer sintomas e complicações, deixo aqui meu testemunho que entrei na estatística das mulheres gestantes que tiveram. Queria deixar o alerta para se cuidarem ao máximo, é uma doença muito violenta. Mesmo sendo jovem, sem riscos, me encontrei em uma situação que não desejo para ninguém. É muito assustador passar por isso, estou assustada até agora. Agradeço a Deus por esse milagre. Passamos por um milagre eu e a Raika. A gente se salvou e espero que ela saia o mais rápido possível da UTI.

Romana apareceu emocionada em diversos momentos do vídeo e acabou sendo interrompida por Alok, que surgiu no cômodo onde ela gravava o relato e afirmou que estava acompanhando as publicações. O DJ deu abraço carinhoso na companheira, que ainda compartilhou fotos dos momentos em que passou no hospital com a filha.