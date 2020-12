No Chile de Ford Ka: brasileiro fica preso no país em meio à pandemia

Da Redação

O brasileiro Gustavo Blume estava em meio a viagem pela América do Sul com seu Ford Ka adaptado como mini motorhome, quando a epidemia de coronavírus começou. O quarto episódio da minissérie Ka Estou Viajando pela América do Sul mostra como ele enfrentou as primeiras semanas de isolamento em Torres del Paine, no extremo sul do Chile.

Gustavo escolheu uma região de lagos, afastada da cidade, para estacionar. Água não foi problema, só por um detalhe: banho supergelado, direto das geleiras. O acaso trouxe também a solidariedade. O vizinho Miguel, zelador de uma fazenda, tornou-se seu grande amigo.

Ele também aproveita a pausa para fazer um balanço do desempenho do Ka durante a viagem e inspecionar o seu motor. “Esse carrinho já passou em lugares que até Deus duvida, que eram só para 4×4. É só olhar a sujeira do motor para ter uma ideia do que eu fiz com esse carro”, ele conta.

Depois de 15 dias parado, Gustavo conseguiu ir pela primeira vez à cidade para comprar mantimentos, gás e renovar a internet, enfrentando as restrições do comércio. Na volta, começa a retribuir a ajuda do vizinho Miguel cortando lenha e fazendo outros serviços.

Veja o vídeo.