Kristen Stewart contraiu o novo coronavírus em fevereiro durante filmagens de longa-metragem

07/12/2020 | 09:10



A lista de celebridades que contraíram o novo coronavírus parece ser maior do que imaginávamos, já que alguns famosos optaram por não tornar o assunto público. Esse é o caso, por exemplo, de Kristen Stewart, que teria se contaminado com a doença no final de fevereiro.

Durante uma entrevista ao programa The Late Show with Stephen Colbert, a atriz Aubrey Plaza falou um pouco sobre o filme que rodou ao lado da estrela de Crepúsculo em fevereiro deste ano e foi lançado no dia 26 de novembro, Happiest Season ou Alguém Avisa? em português, e revelou que diversos atores e funcionários foram contaminados pelo vírus - entre eles a própria Kristen:

- Bem, nós não sabíamos. A Covid-19 estava em nosso set, muitas pessoas adoeceram. Kristen ficou doente. Foi na última semana de fevereiro. Era aquele período no qual as pessoas estavam começando a falar sobre coronavírus, mas as pessoas estavam rindo disso - ninguém entendia o quão sério era. Eu acho que um monte de gente no nosso set ficou doente. Eu não fiquei, graças a Deus.

Aubrey revelou ainda que, mesmo que poucos soubessem, o vírus já estava se espalhando na cidade onde o longa foi gravado, Pittsburgh, na Pensilvânia, Estados Unidos. A atriz relembrou ainda uma conversa que teve com o motorista que a levava até o aeroporto após o final das gravações, na qual ele a alertou sobre o avanço do vírus no local:

- Quando eu estava saindo do set e indo para o aeroporto, provavelmente no dia 29 de fevereiro ou algo assim, eu disse a um dos caras do transporte: Você acha que eu deveria estar preocupado com essa coisa de vírus? O que está acontecendo? Ele estava tipo: Já está aqui. Isso está em Pittsburgh há muito tempo e eu Jesus, tudo bem. De qualquer forma, ele estava certo.

Apesar disso, Plaza não informou o quão grave foi a doença de Kristen Stewart, nem se a atriz sofreu com algum dos sintomas.