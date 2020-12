Fátima Bernardes passa por cirurgia para retirada de câncer no útero

07/12/2020 | 09:10



Fátima Bernardes realizou no último domingo, dia 6, uma cirurgia para retirar de um câncer no útero, doença que ela descobriu ter recentemente. A equipe médica que realizou o procedimento, que faz parte do tratamento contra a doença, revelou ao Fantástico que a cirurgia correu bem.

No Instagram, Túlio Gadêlha, companheiro da apresentadora, tranquilizou o público e fãs afirmando que ela poderá ter alta nesta segunda-feira, dia 7.

Deu certo! As boas energias e orações deram certo. Se tudo permanecer bem, amanhã estaremos em casa, escreveu ele na postagem, usando uma foto da namorada.

No sábado, dia 5, Fátima havia publicado uma foto em agradecimento o carinho que recebeu após revelar a doença. Ela ainda mostrou-se confiante e afirmou que tudo já havia dado certo para ela.

Sempre recebi muito carinho pelo trabalho que faço e também da família e dos amigos. Mas nesses últimos dias, chegou até mim uma avalanche de amor. Em forma de texto, fotos, emojis, música, poesia. De todos os cantos desse país, de todas as épocas da minha vida. Da escola, da dança, do jornal, da TV. Dos meus entrevistados, dos meus ídolos, dos fãs. Sempre soube que a vida é rara, mas hoje meu amor a ela é ainda maior e vem carregado da certeza de que cada minuto importa mesmo e tem que ser muito bem vivido. Só quero dizer obrigada a todos, todos mesmo que gastaram algum momento do seu dia pra pensar em mim, pra rezar, pra me mandar alguma mensagem. Deu certo. Estou tranquila pra encarar esse novo desafio, escreveu.

Fátima ainda recebeu o carinho da filha, Beatriz Bonemer, fruto da relação com William Bonner, que compartilhou uma foto da mãe e escreveu:

O aprendiz pergunta ao mestre: - Mestre, o que é o medo? Ele responde: - O medo é a não aceitação da incerteza que é a vida. Se aceitamos, ela se torna aventura. Desde que recebi a notícia, há apenas quatro dias atrás, eu não tive medo. Não tive porque em nenhum momento eu cheguei perto de duvidar de que tudo daria certo. Talvez porque sua coragem e segurança são tão fortes que podemos sentir de longe. Ou também porque, assim como na história, você bate de frente com o medo, enxergando-o como um desafio. E é isso que vai ser: mais um desafio que você vai encarar com força e maestria. Tenho certeza de que daqui a pouco isso vai estar no passado e que terá sido mais uma etapa vencida