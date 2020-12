07/12/2020 | 08:38



O presidente da República, Jair Bolsonaro, indicou o nome de José Borges dos Santos Júnior para exercer o cargo de embaixador do Brasil na Tailândia e, cumulativamente, no Reino do Camboja e na República Popular do Laos. A mensagem com o encaminhamento da indicação ao Senado está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 7.

Para ser confirmado no cargo, Santos Júnior precisar ter o nome apreciado e aprovado pelos senadores.