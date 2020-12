Mulher morre em São Bernardo após acidente envolvendo carro roubado

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



06/12/2020 | 19:18



Uma mulher de 24 anos, identificada como Thassiane Pereira da Silva, morreu, na noite deste sábado (5), após o carro em que estava com o namorado, Marcos Roberto Souza Santana, 26, ser atingido com violência por outro veículo, no cruzamento das Avenidas Senador Vergueiro e Lions, em São Bernardo. Thassiane morreu no local e Santana foi socorrido em estado grave.

A Prefeitura de São Bernardo informou que a vítima, que foi levada ao PS Central, foi admitida na unidade hospitalar com trauma cranioencefálico moderado. Que após realização de tomografia de crânio, houve suspeita de contusão cerebral. O paciente foi transferido para o Hospital de Clínicas para avaliação da neurocirurgia e retornou ao PS Central para observação neurológica. O rapaz segue internado e está estável, com sinais vitais normais.

O veículo Prisma em que o casal estava foi atingido por uma Audi Q3, fruto de roubo, que era conduzida por Jonathan Rodrigues Vianna, 23. Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram avisados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) que um carro roubado trafegava pela Via Anchieta. Ao avistarem o veículo, os policiais teriam dado ordem para que o motorista parasse, mas o condutor empreendeu fuga em alta velocidade.

Ao passar pelo cruzamento em que ocorreu o acidente, bateu na lateral do carro onde estava o casal. Após a colisão, Vianna continuou em fuga, e de ré, jogou o carro para cima da viatura envolvida na perseguição, momento em que os policias efetuaram três disparos contra o motorista. O condutor colidiu com uma mureta, desceu do carro e tentou fugir a pé, mas foi preso e conduzido ao 2º DP (Rudge Ramos), onde a ocorrência foi registrada como homicídio na condução de veículo automotor, dirigir sem permissão ou habilitação, roubo de veículo, localização / apreensão / entrega de veículo, legítima defesa, desobediência, resistência perigo para a vida ou saúde de outrem e tentativa de homicídio na condução de veículo automotor.

O veículo roubado foi devolvido para a vítima, que havia feito o boletim de ocorrência no 30º DP (Tatuapé), em São Paulo. O homem que conduzia o carro roubado afirmou que receberia R$ 500 para levar o automóvel a um desmanche.